Портал Trading Economics опубликовал рейтинг стран Европы по уровню инфляции, в котором представлены государства с самыми низкими и высокими показателями роста цен.
В европейском рейтинге стран с самым низким уровнем инфляции, по данным портала Trading Economics, лидируют:
Лихтенштейн – 1,5%,
Швейцария – 2,2%,
Франция – 3,6%,
Норвегия – 3,7%,
Албания – 3,9%,
Мальта – 4,1%,
Португалия – 4,2%,
Швеция – 4,3%,
Финляндия – 4,5%,
Дания – 4,8%.
Беларусь вошла в десятку стран с самым высоким уровнем инфляции в Европе. При этом инфляция в Беларуси ниже, чем в Литве, Чехии, Эстонии, Украине.
Годовой прирост потребительских цен в Беларуси в феврале 2022 года составил 9,99% относительно февраля 2021 года. Относительно января 2022 года потребительские цены выросли на 1,57%, пишет «Белорусы и рынок».
Месяцем ранее годовой прирост потребительских цен в Беларуси составлял 10,4%. Потребительские цены в январе 2022 года по отношению к декабрю 2021 года выросли на 1,5%.
Как сообщает Trading Economics, самый высокий уровень инфляции в Европе отмечен в следующих странах:
Словакия – 9%,
Россия – 9,17%,
Беларусь – 9,99%,
Болгария – 10%,
Украина – 10,7%,
Чехия – 11,1%,
Эстония – 12%,
Литва – 14,2%,
Молдова – 18,5%,
Турция – 54,44%.
В мировом рейтинге лидером по росту цен по-прежнему является Венесуэла, где инфляция составляет 340%.
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