Оргкомитет объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта-2022 поддержал решение девяти федераций и не разрешил допуск российских и белорусских атлетов в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Об этом говорится на сайте турнира.

«Исполком оргкомитета на заседании в Мюнхене во вторник согласился, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица не будут принимать участие в объединенном чемпионате Европы 2022 года в Мюнхене», – сообщил председатель комитета Либор Варганик.

Чемпионат Европы по летним видам спорта 2022 года пройдет с 11 по 21 августа в Мюнхене. На турнире пройдут соревнования по легкой атлетике, велоспорту, спортивной гимнастике, настольному теннису, академической гребле, триатлону, пляжному волейболу, спортивному скалолазанию и гребле на байдарках и каноэ.

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