Он рассказал, что в 1981 году видел выступление легендарного советского штангиста Юрия Власова, повесил его фото на стене в своей комнате. И потом долго ругался с отцом, который воевал против СССР и требовал поменять портрет Власова на немецкого или австрийского спортсмена.

Шварцнеггер рассказал, что уже в 1990-е он сам стал ездить в СССР, а позже Россию. И там он еще раз встретил Юрия Власова, во время съемок культового фильма “Красная жара” – и они очень тепло общались весь день. Власов подарил ему голубую чашку, и Шварцнеггер хранит ее до сих пор.

“Сердце и сила росссиян всегда вдохновляли меня, поэтому позвольте мне сказать вам правду о войне в Украине, – говорит Шварцнеггер. – Никому не нравится, когда критикуют его правительство, но я все же, при всем уважении, скажу. Ваши власти говорят, что цель этой войны – “денацифицировать” Украину. Это неправда. Украина – страна с президентом еврейского происхождения, трех братьев его отца убили нацисты. Это не Украина начала войну, это российские власти”.

Он добавил, что российское правительство обманывает как своих граждан, так и солдат: “Я не хочу, чтоб вы были сломлены физически и морально – как мой отец после войны, это не война для защиты, это незаконная война”.

Полную версию обращения с русскими субтитрами можно посмотреть здесь:

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV — Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022

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