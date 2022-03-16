Турнир должен был пройти в Минске, затем его перенесли в Москву.

Сейчас стало известно, что Всемирная шахматная олимпиада пройдет в индийском Ченнаи.

Точные даты проведения пока не сообщаются. Предполагается, что турнир пройдет в конце июля — начале августа, сообщает пресс-служба ФИДЕ.

Изначально соревнования должны были пройти в Москве с 26 июля по 8 августа.

Всемирная шахматная олимпиада — командный турнир для сборных, которые являются членами FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла. В предыдущий раз турнир прошел в 2018 году в Грузии. Изначально в 2022 году турнир должен был пройти в Минске.

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