Аэропорт Шереметьево закрыл два международных терминала и приостановил использование третьей взлетно-посадочной полосы в рамках антикризисных мер в условиях снижения перевозок. Об этом говорится в сообщении аэропорта. Также Шереметьево приостановил все свои инвестпроекты, сообщает ТАСС.

“Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) в период существенного снижения производственной загрузки из-за вводимых ограничений в сфере международных авиационных перевозок разработал комплекс антикризисных мер во всех сферах деятельности группы компаний МАШ”, – говорится в сообщении.

Также в числе аникризисных мер аэропорт существенно сократит непроизводственные расходы, оптимизирует техпроцессы, изменяет график работы межтерминального ж/д перехода (между терминалами будет курсировать не два поезда, а один).