Ничем не приметный крошечный финский городок Эурайоки сегодня известен всей стране — здесь через два года будет запущен в эксплуатацию бункер для сверхдолгого хранения ядерных отходов Онкало, что в переводе на русский означает «глубокая яма». В случае успеха проекта, в ближайшие 100 тыс. лет здесь будут храниться отработанные урановые стержни.

Финляндия — небольшая скандинавская страна с населением 5,5 млн. человек в отличие от большинства европейских государств не спешит расставаться со своей ядерной энергетикой. В качестве идеального места для АЭС и ядерного могильника был выбран расположенный в Ботническом заливе крошечный островок Олкилуото, население которого преимущественно занято обслуживанием этих объектов.

На острове находятся три кипящих водо-водяных реактора — два действующих и один строящийся. С его запуском Финляндия сможет покрывать почти половину своих энергетических потребностей, пишет Техкульт.

Важный аспект ядерной «независимости» — наличие хранилища ядерных отходов. Онкало расположено в толще скалы, куда не проникает вода, и которое находится максимально далеко от ближайших районов с высокой сейсмической активностью.

Ядерные отходы вначале будут паковать в герметичный чугунный контейнер, а затем помещать в заполненный аргоном медный контейнер. Главное беспокойство специалистов по безопасности связано с возможной коррозией. Они опасаются, что со временем даже в герметичные контейнеры может проникнуть вода и растворенный в ней кислород станет пищей для бактерий и других микроорганизмов, способствующих коррозии.

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