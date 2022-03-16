Если бы вы отвлеклись от дороги и перед вашей машиной выпрыгнула маленькая кошка, затормозила бы ваша Тесла, пока не стало слишком поздно? Автолюбитель Мэт Уотсон решил выяснить это в эксперименте, который он снял на видео и разместил на своем YouTube канале CarWow (не волнуйтесь, ни одна кошка не пострадала).

В 12-минутном эксперименте были задействованы два автомобиля — Tesla Model 3 и Volvo V90. Оба известны функциями автоматического торможения перед препятствиями. Чтобы понять, что именно система способна распознать, Мэт протестировал эту функцию на другом автомобиле, пешеходе и животных нескольких размеров. Эксперимент проходил на специально подготовленном закрытом маршруте, имитирующем городскую среду, пишет Техкульт.

Перед пенопластовой моделью автомобиля обе машины затормозили вовремя. То же произошло, когда Уотсон попытался въехать в картонную фигуру генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска. При этом Tesla тормозила раньше и оставляла больше расстояния между автомобилем и препятствием. Но Volvo натянул ремень безопасности во время торможения, чтобы водитель не ударился головой, и удерживал его тело относительно неподвижным, а Tesla — нет.

Крупную вертикально стоящую мягкую игрушку кенгуру Tesla идентифицировала как пешехода и затормозила, но обе машины не распознали более мелких животных, таких как плюшевый лабрадор в натуральную величину и чучело кошки. Так что вероятнее всего ваша Тесла все-таки убьет котенка, если вы не будете достаточно внимательны. Также, при автоматическом торможении нажатие на педаль газа отключит систему, как продемонстрировал Уотсон, сбив картонную фигуру основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса.

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