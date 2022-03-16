Вариант коронавируса “стелс-омикрон” способен распространяться еще быстрее, он имеет все шансы стать преобладающим штаммом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он отметил, что данные мониторинга штаммов коронавируса говорят о том, что существует несколько генетических линий варианта “омикрон”, пишет РИА Новости. Первоначально доминирующей линией в разных странах была BA.1, но в последующем появился подвариант “омикрона” BA.2, получивший название “стелс” из-за своей способности еще быстрее распространяться в популяции, пояснил министр.

“Рекордные цифры заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии. В понедельник власти Китая сообщили о рекордной для Китая вспышке заболеваемости в десятках городов страны. В большинстве случаев выявляется подвариант “омикрона” BA.2″, – подчеркнул Мурашко.

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