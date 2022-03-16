Регулирующие органы Европейского союза приказали некоторым банкам тщательно проверять транзакции всех российских и белорусских клиентов, включая резидентов ЕС, сообщает Рейтер со ссылкой на источники.

Это будет делаться для того, чтобы убедиться, что они не используются для обхода западных санкций против Москвы.

“Инструкции надзорных органов Европейского центрального банка (ЕЦБ) означают, что десятки тысяч россиян и белорусов, проживающих в ЕС, находятся под пристальным наблюдением со стороны своих банков, если собираются делать крупные платежи и депозиты, а также новые кредитные заявки”, – констатируют источники Рейтер.

Как отмечает агентство, большинство россиян, живущих в ЕС, проживают в Германии, где, по данным Евростата, их более 230 тыс. человек, за ней следует Испания с более чем 81 тыс. человек. Другими популярными местами являются Франция, Италия, Латвия, Чехия, Австрия и Финляндия.

Белорусы, проживающие в ЕС, в основном проживают в Германии, Литве и Италии, свидетельствуют данные Евростата.

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