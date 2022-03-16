Совет Международной шахматной федерации принял решение отстранить сборную Беларуси от участия в сеорвнованиях под своей эгидой. Под ограничения попадает и сборная России. На какой срок распространяется запрет – неизвестно. Сообщение опубликовано на сайте федерации.

Однако в индивидуальных турнирах участвовать белорусы и россияне все-таки смогут, но под флагом Международной федерации. Такое решение рекомендовал принять Международный олимпийский комитет.

Это далеко не первые запреты, которые наложены на спортсменов России и Беларуси. Так, например, хоккейные команды двух стран отстранены от участия в чемпионате мира-2022.

Ранее сообщалось, что Всемирная шахматная Олимпиада, которую собирались провести летом нынешнего года в Москве, была перенесена в Индию.

Принимаемые решения о запретах в отношении спортсменов Беларуси и России напрямую связаны с вторжением российских войск в Украину. В России собственную агрессию таковой не считают и называют собственные действия военной спецоперацией.

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