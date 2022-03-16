Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении России из состава организации, передает ТАСС.

Российская сторона настаивает на том, что Москва сама приняла решение выйти из организации. Уже после уведомления о выходе Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник единогласно проголосовала за то, чтобы Россия покинула организацию. “Ассамблея считает, что РФ более не может быть государством-членом организации”, – говорилось в сообщении.

“Своими действиями в Украине российские власти лишают российский народ благ самой передовой в мире системы защиты прав человека, включая юрисдикцию Европейского суда по правам человека”, – было сказано в заявлении.

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