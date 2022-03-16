Россия и Украина подготовили план, включающий прекращение огня и вывод войск при условии нейтралитета Киева и сокращения численности украинских войск, сообщает Смартпресс со ссылкой на Financial Times.

По информации издания, план состоит из 15 пунктов. Среди них – исключение вступления Украины в НАТО, отказ от размещения иностранных баз на своей территории, прекращение огня и вывод российских войск.

В обмен Киев получает защиту от союзников, таких как США, Великобритания и Турция.

Ранее Михаил Подоляк прокомментировал слова Мединского о позициях Украины относительно «австрийского» и «шведского» варианта нейтралитета.

“Безусловно, мы понимаем попытку наших партнёров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о шведской или австрийской моделях нейтралитета”, — заявил Подоляк.

“Но Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с РФ. Поэтому, модель может быть только «украинской» и только про юридически выверенные «гарантии безопасности». И никаких других моделей или вариантов”, — добавил он.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что переговорный процесс идет тяжело и медленно, однако Москва искренне стремится как можно скорее прийти к миру.

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