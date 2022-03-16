Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

VPN — технология безопасного зашифрованного подключения пользователя к Сети, с которым он может обходить локальные ограничения и сохранять конфиденциальность. Планы блокировки VPN-сервисов в России вынашивали еще с лета прошлого года, а первые случаи пришлись на сентябрь.

Впрочем, полностью заблокировать работу сервисов Роскомнадзору так и не удалось. Многие из них по-прежнему функционируют, хотя с ограничениями скорости. А еще блокируют не всех, а лишь тех, кто не входит в так называемый белый список сервисов, присоединенных к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), в которой содержится информация обо всех запрещенных на территории страны ресурсах, пишет Naked Science.

Самостоятельно VPN присоединиться к ней не могут — их должны туда пригласить. В таком случае у сервиса будет месяц, чтобы выполнить все предписания. Отказаться нельзя, иначе будешь заблокирован. Таким образом, присоединенный VPN-сервис как бы спрашивает разрешения у ФГИС, какие сайты можно «показывать» пользователям, а какие — нет.

Пока даже блокировка запрещенных сервисов VPN особых проблем у тех, кто ими пользовались, не вызывала. Но власти не оставляют попыток переломить ситуацию, блокируя все больше подобных систем.

«На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и дальше», — уточнил он.

Хинштейн добавил, что «Роскомнадзор работу ведет, VPN ежедневно блокируется, это не такая простая задача, но она выполняется». Вопрос был поднят в связи с обсуждением ограничений в стране социальных сетей компании Meta, в частности недавней блокировки Instagram.

Ограничения доступа в числе прочего были спровоцированы тем, что Meta разрешила пользователям в некоторых странах призывы к насилию против российских солдат, участвующих в спецоперации на Украине. После этого Генеральная прокуратура направила иск в суд о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности в России.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»