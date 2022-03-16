В настоящее время мошенничество является одним из самых распространенных видов преступлений. Все больше людей становятся жертвами мошенников.

14 марта текущего года в правоохранительные органы обратился 35-летний житель Гродно. Мужчина рассказал следователю, что ему на мобильный телефон позвонила женщина и представилась сотрудницей службы безопасности банка. Собеседница пояснила, что его личные данные «утекли в сеть» и неизвестные с банковских счетов пытаются похитить денежные средства. Через несколько минут мужчине позвонил еще один «сотрудник банка» и указал, что для сохранности, денежные средства ему необходимо перевести на резервные банковские счета. Потерпевший выполнил указания звонящего и потерял свои деньги, сообщает Следственный комитет.

Всего житель областного центра перевел злоумышленникам денежные средства на сумму 17500 рублей.

Потерпевший имеет средне-специальное образование и работает программистом в американской IT-компании.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Установлено, что абонентские номера, с которых звонили потерпевшему, принадлежат сотовым операторам Республики Молдова и Эстонской Республики. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших данное преступление, планируется направление поручения об оказании международной правовой помощи.

Расследование уголовного дела продолжается.