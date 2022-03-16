Поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления

Завершено расследование уголовного дела о краже, умышленном уничтожении имущества и паспорта, сообщает Следственный комитет.

Предварительно установлено, что 9 ноября 2021 года 32-летний минчанин пришёл в гости к своей знакомой, которая снимала комнату в одной из столичных квартир.

Приятели общались и употребляли спиртные напитки, которые мужчина принёс с собой. Когда спиртное закончилось, минчанин пошёл в магазин и, вернувшись, встретил хозяина квартиры. Уже втроем они продолжили распитие алкоголя, а ночью, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, легли спать.

Проснувшись утром следующего дня, минчанин не стал будить свою подругу и пошёл вместе с новым знакомым пить кофе. Вскоре собственник квартиры ушёл на работу.

Зайдя в комнату, 32-летний гражданин решил разбудить девушку, но спустя несколько попыток понял, что она мертва. У мужчины возник умысел взять ценные вещи, а потом поджечь жилище, тем самым скрыть следы преступления.

Похитив различное имущество, в том числе телевизор, игровую приставку с джойстиками, обручальное кольцо и велосипед, минчанин вызвал такси. Прибывшему на место водителю мужчина сказал, что ушёл от жены и перевозит свои вещи. Таксист, поверив фигуранту, помог погрузить всё в машину.

Позже обвиняемый вернулся в квартиру. Зажигалкой он поджёг паспорт женщины, после чего бросил на него другие вещи. Уходя, мужчина выпустил собаку хозяина.

Такси прибыло к дому обвиняемого, где его встретила жена. Женщина помогла отнести вещи и никаких вопросов супругу она не задавала.

К вечеру того же дня мужчина осознал всё произошедшее. Испугавшись ответственности, он решил спрятаться на техническом этаже своего подъезда, но там же фигуранта и задержали сотрудники милиции.

Правоохранителей вызвал хозяин квартиры, из которой было похищено имущество. С его слов, возвращаясь домой он увидел на улице свою собаку и быстро направился в квартиру. Пройдя в комнату квартирантки, он увидел, что все помещение и мебель закопчены, на полу тлеют вещи, а на диване лежит девушка без признаков жизни. Минчанин сразу же позвонил в милицию и скорую.

Справочно: согласно заключению судебно-медицинской экспертизы 33-летняя женщина скончалась в результате острого отравления этиловым спиртом.

Сумма причинённого ущерба от пожара составила более тысячи рублей, а стоимость похищенного – более 2 400 рублей.

Согласно заключениям экспертов ГКСЭ, в момент совершения преступления обвиняемый страдал психическими расстройствами и был зависим от алкоголя, но при этом он мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Следователями допрошены обвиняемый, потерпевшие и свидетели. К материалам уголовного дела приобщены результаты ряда экспертных исследований. В ходе следствия изучена личность фигуранта – мужчина ранее судим за совершение кражи и нанесение тяжких телесных повреждений, имел среднее специальное образование и работал на одном из столичных предприятий плавильщиком металла.

По завершению расследования минчанину предъявлено обвинение по ч.2 ст.205 (кража), ч.2 ст.218 (уничтожение и повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) и ст.378 (уничтожение чужого паспорта) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено.

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