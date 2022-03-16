Бюро ПАСЕ должно «приостановить отношения» между Ассамблеей и властями Беларуси во всей своей деятельности, говорится в заключении Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ высказались за заключение, призывающее Комитет министров Совета Европы потребовать от России выхода из него. С Беларусью, которая считается Западом соучастницей российской спецоперации в Украине, ПАСЕ также приостанавливает свои отношения, пишет Thinktanks.by.

Российская Федерация «совершила грубые нарушения Устава Совета Европы, несовместимые со статусом государства-члена, не несет своих обязательств перед Советом Европы и не выполняет взятые перед ним обязательства». Поэтому Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) считает, что Российская Федерация «не может более быть государством-членом организации», – говорится в заявлении ПАСЕ.

Ассамблея считает, что Комитету министров следует попросить Российскую Федерацию немедленно выйти из Совета Европы. Если Российская Федерация не выполнит это требование, Ассамблея предлагает комитету министров как можно скорее рассмотреть дату, с которой Российская Федерация перестанет быть членом Совета Европы, говорится в заключении. За его проект проголосовали 216 депутатов, трое воздержались, против – никто.

Отметим, что Беларусь не является членом Совета Европы.

24-27 января делегация депутатов Палаты представителей принимала участие в слушаниях по Беларуси в рамках заседания Комиссии по политическим вопросам и демократии ПАСЕ ОБСЕ в Страсбурге.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»