Львовский: Новый законопроект для IT – мера запоздалая и бесполезная

Новый законопроект, разосланный администрацией Парка высоких технологий резидентам, предусматривает снижение подоходного налога до 9%, разрешение использовать крипту, мораторий на все проверки и уголовные дела в ИT по экономике.

— Это мера запоздалая и довольно бесполезная, — считает старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский. — Во-первых, никто уже не доверяет обещаниям государства, так как после кризиса 2020 года был отменен декрет о ПВТ, в котором были прописаны стабильные условия и их неизменность на десятилетие вперед.

Вторая проблема — в том, что IT сейчас уходит из Беларуси по совсем другим причинам. Главная — токсичность Беларуси со всех позиций.

У некоторых компаний заказчики не хотят оплачивать услуги людей, которые работают из Беларуси. Некоторые компании привлекают иностранный капитал, инвесторы могут не хотеть инвестировать в белорусскую юрисдикцию.

Партнеры компаний могут не хотеть продавать в Беларусь программы или оборудование либо это может быть напрямую запрещено, или попасть под санкции в ближайшее время.

Это одна группа причин — токсичность плюс санкции.

Вторая группа причин — это чисто технический вопрос, как переводить часть своей выручки в Беларусь для того, чтобы выплачивать зарплаты. Из-за финансовых санкций ваши работники могут остаться без заработка.

Понятно, что можно придумать, как их обойти, но прямо сейчас есть риски, что вы не сможете выплатить зарплату или сделать это вовремя, пока будете искать новые пути для перевода денег в Беларусь.

Плюс к этому — безопасность сотрудников. Из-за войны усилились и цензура, и репрессии.

Теперь в Беларуси арестовывают людей за то, что они выступают против войны. Ключевой сотрудник IT-компании тоже может высказать такое мнение и оказаться в СИЗО, а не на переговорах с клиентом.

Кроме того, многие компании, которые имеют офисы в Беларуси и в Украине, поддерживают Украину либо заявлениями, либо деньгами или другим образом помогают. Это подвергает опасности сотрудников, которые находятся в Беларуси, поскольку с точки зрения властей компания может считаться неблагонадежной.

Новые заявления от администрации ПВТ никак не адресуют все эти проблемы. Разве что решают проблему перевода денег использованием крипты.

Финансовая система сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Айтишники — это те люди, которые часто пользуются международными переводами, хранят значимые суммы денег в долларах. Поэтому, если будет принудительная конвертация вкладов, это будет именно та категория, которая первой попадет под раздачу. В этом причины нынешней массовой релокации.

Ближайшее будущее ПВТ будет очень сильно зависеть от политических заявлений и действий белорусских властей, считает эксперт.

— Официальная позиция Беларуси против войны, выдворение российских военных — эта мера помогла бы в том числе и ПВТ. Если бы Беларусь официально стала нейтральной стороной или поддержала Украину.

Если такое случится, у ПВТ есть будущее. Если исходить из текущей ситуации, ПВТ будет скукоживаться, но не исчезнет совсем.

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