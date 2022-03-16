«Слышал, что в Беларуси разрешили ловить рыбу на так называемые экраны-телевизоры. Не могу понять, зачем и почему? Ведь всегда такой вид рыбалки считался браконьерством. Неужели это то же самое, что ловить удочкой?»

Действительно, согласно новой редакции «Правил любительского рыболовства в Беларуси» (вступает в силу 28 июля 2022 года), в рыболовных угодьях разрешается в том числе использовать для любительской рыбалки экран-телевизоры. Определены их размеры, ширина ячей и другие нюансы. На вопрос отвечает заместитель начальника областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей МЫЧКО:

– Принятый пункт с одной стороны ведет к либерализации законодательства. И нашим рыболовам кроме уже привычных снастей – поплавочной улочки, спиннинга и других – разрешается ловля на «сетевые экраны», или по-народному – телевизоры. Определены их размеры – не более 1х1,5 метра и шагом ячеи не более 30 миллиметров в количестве не более двух на одного рыбака.

С другой стороны, в адрес нашей и других инспекций поступают обращения граждан, которые неоднозначно оценивают нововведение. Они считают, что таким образом будет нанесен вред природе. Аргументируют тем, что многие водоемы довольно узкие и двумя такими экранами можно едва не перекрыть небольшую речушку или канал. Так что в настоящее время данный вопрос, можно сказать, находится на дополнительном обсуждении. Обо всех обращениях граждан мы информируем вышестоящее руководство. Так что нельзя исключать, что будут приняты какие-то уточнения по данному вопросу. В любом случае до 28 июля нынешнего года разрешения на такую рыбалку нет. Нарушители получат штраф до 20 базовых величин (640 рублей). В то же время, если человек не нанес данными снастями вред природе, в первый раз он может получить лишь предупреждение.

Отмечу, что некоторое время назад разрешалось ловить рыбу на так называемые «пауки». Потом ввели запрет. Теперь даже их хранение является административным правонарушением. Так что все может меняться. В любом случае, повторю, мы информируем руководство с целью обратить внимание законодателей на введение нового пункта.

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