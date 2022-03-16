Блогерам, которые являются налоговыми резидентами Беларуси, стоит обратиться в налоговый орган за консультацией по уплате подоходного налога. Такой совет дал начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский, пишет БелТА.

Он отметил, что блогеры получают доходы от своих подписчиков как в пределах Беларуси, так и за рубежом. Аудитория также может поддерживать авторов контента добровольно и безвозмездно с помощью донатов.

Если блогер получил поощрения от подписчиков на сумму не более 7521 рубль, то декларацию о доходах в налоговую инспекцию ему предоставлять не нужно. В случае превышения этой суммы декларация обязательна, как и уплата налога.

При этом Ковалевский отметил, что многие блогеры получают доходы не только от подписчиков, но и от рекламы и продажи своих брендовых вещей. Если это происходит на постоянной основе из нескольких источников, такой блогер должен регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица и оплачивать налоги.

В случае, когда подписано соглашение с Google и компания сама вставляет в ролики блогера контекстную рекламу, речь идет о доходе от одной организации. Платить налог такому автору придется как физическое лицо, регистрация ИП не нужна.

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