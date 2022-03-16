Испанское правительство приняло решение временно приостановить выдачу российским гражданам «золотых» виз, которая выдавалась при инвестициях в экономику страны, пишет KP.RU.

Как передает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел Испании, речь идет о возможности получить разрешение на жительство в королевство для граждан стран, которые не входят в состав Европейского союза, в обмен на крупные инвестиции.

Газета ABC со ссылкой на правительственные источники заявляет, что министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес несколько дней назад распорядился временно прекратить выдачу «золотых» виз российских гражданам, а также приостановить запросы, которые уже находятся на рассмотрении. Отмечается, что такое решение принято на фоне санкционных мер Евросоюза из-за ситуации вокруг Украины.

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