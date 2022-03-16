Огромный астероид упал на Гренландию, когда она была покрыта густым тропическим лесом. Теперь ученые датировали кратер, который сегодня скрывается под толстым слоем льда.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, кратер Гайавата, который находится под слоем льда толщиной 1 км на северо-западе Гренландии, образовался 58 млн лет назад. Раньше ученые считали что ему всего 13 тыс. лет. Таким образом, ученые доказали, что падение астероида произошло намного раньше, в то время, когда Гренландия была зеленым и полным жизни островом, пишет Хайтек.

Астероид был около 1,5 км в поперечнике, когда упал на землю. Его воздействие, вероятно, вызвало локальные землетрясения и лесные пожары, рассказал Майкл Стори, соавтор исследования и сотрудник Музея естественной истории Дании. Но нет никаких доказательств того, что оно повлияло на глобальный климат.

Ученые впервые обнаружили кратер в 2018 году с помощью радаров. Но, учитывая массивную глыбу льда, которая его покрывает, эксперты не могли определить, когда именно он появился. Ученые собрали и изучили песчинки и более крупные гальку в районе кратера, исследователи обнаружили на них признаки того, что они были внезапно и быстро нагреты.

Ученые датировали кристаллы циркона, чтобы рассчитать возраст ударного кратера Гайавата. Для этого они использовали аргон-аргоновый метод датирования. Оказалось, что песчинки и галька подверглись мощному тепловому воздействию около 58 млн лет назад, в позднем палеоцене.

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