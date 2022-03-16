Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью при поддержке разведслужб королевства займется поиском лондонских активов, которые могут принадлежать президенту РФ Владимиру Путину, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

“Есть люди, которые над этим работают. На таких задачах сосредоточится специальная группа по клептократии. Ее специалисты будут искать деньги Путина и его приближенных”, – сказал собеседник издания.

Ранее британское правительство заявляло, что создаст целевую группу экспертов, которые будут работать над поиском активов попавших под санкции россиян в Соединенном Королевстве. Утверждалось, что это сложная задача, так как имущество могло регистрироваться на подставных лиц через цепочки офшорных компаний. В Национальном агентстве по борьбе с преступностью изданию подтвердили, что в группу войдут его сотрудники, которые будут искать активы не только россиян, но и белорусов, попавших в британские санкционные списки.

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