Белорусская валютно-фондовая биржа с 18 марта предоставит возможность совершения в торговой системе биржи операций с китайским юанем.

Об этом сообщает Смартпресс со ссылкой на пресс-службу биржи.

Решение принято “в целях расширения линейки доступных участникам торгов финансовых инструментов, с учетом поступательного развития белорусско-китайских отношений и роста использования во взаимной торговле национальных валют”, пишет Смартпресс.

Участникам торгов будет предоставлена возможность совершения валютно-обменных операций в режиме непрерывный двойной аукцион с расчетами в день заключения сделки по валютной паре китайский юань/белорусский рубль (CNY/BYN_TOD). Курс будет устанавливаться в белорусских рублях за 10 китайских юаней. Расчеты в китайских юанях по итогам торгов будут осуществляться через коммерческий банк-резидент Республики Беларусь.

Как отметил председатель правления биржи Андрей Аухименя, “запуск биржевых торгов китайским юанем является одним из важнейших шагов в создании необходимой инфраструктуры для перевода внешнеторговых расчетов в национальные валюты Беларуси и Китая”.

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