Комитет госконтроля отчитался о пресечении незаконной деятельности подпольного онлайн-казино в Лиде.

— Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области совместно с ИМНС по Гродненской области пресечена незаконная деятельность группы лиц, организовавших деятельность онлайн-казино без специального разрешения (лицензии), – сообщили в ведомстве.

Как сообщается, нелегальное виртуальное игорное заведение располагалось в частном секторе на окраине Лиды, где находились игровые карточные столы с встроенными сканерами, рулетка, шафл-машины (всего 10 игровых столов). В казино круглосуточно в онлайн-режиме проводились азартные игры в карты и рулетку посредством сети Интернет.

— Для функционирования онлайн-казино и маскировки его деятельности использовалось лидское общество с ограниченной ответственностью, а получаемая от деятельности казино выручка декларировалась как выручка за оказание услуг проводной связи (трансляция видеоконтента). В общей сложности в деятельность казино было вовлечено более 70 работников общества, – отметили в КГК.

Предварительно установленный доход от данной незаконной деятельности (осуществляемой без специального разрешения (лицензии) составил более 500 тыс. руб. Помимо этого, общество с ограниченной ответственностью не уплачивало налог на игорный бизнес, объектом налогообложения которого являются игровые столы, причинив ущерб государству в размере свыше 5,5 млн. руб.

В отношении 5 участников преступной группы возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 233 (предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии) и ч. 3 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь. На имущество подозреваемых наложен арест. Ведется предварительное расследование.

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