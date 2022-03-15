Крупнейший предприниматель от энергетики и производства удобрений призвал к скорейшей остановке боевых действий.

Планету ожидает тяжелый продовольственный кризис. Об этом заявил Андрей Мельниченко – известный в мире бизнесмен, являющийся основным бенефициаром компании «ЕвроХим», занимающейся производством удобрений и энергокомпании СУЭК. Обе – в числе крупнейших в мире в своих отраслях.

Как сообщает Reuters, по словам Мельниченко из-за войны цены на удобрения растут так быстро, что многие фермеры больше не могут позволить себе питательные вещества для почвы:

– События на Украине действительно трагичны. Нам срочно нужен мир. Одной из жертв этого кризиса станет сельское хозяйство и продовольствие.

Издание напоминает, что хоть в мире Мельниченко и считается русским, но сам он родился в Беларуси, а его мать – уроженка Украины.

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