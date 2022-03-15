Президент США Джо Байден. Фото: Reuters (архивное)

Россия ввела персональные санкции в отношении президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на официальный сайт российского МИД.

В санкционный список РФ в числе прочих попали госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, директор ЦРУ Уильям Бернс, сын американского президента Хантер Байден, экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон.

Всего в списке 13 фамилий.

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