Россия ввела персональные санкции в отношении президента США Джо Байдена.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на официальный сайт российского МИД.
В санкционный список РФ в числе прочих попали госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, директор ЦРУ Уильям Бернс, сын американского президента Хантер Байден, экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон.
Всего в списке 13 фамилий.
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