Россия пообещала снять ограничения на границе с Беларусью в кратчайшие сроки, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко после переговоров в Москве с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В середине марта 2020 года в связи с пандемией COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился частично закрыть внешней границы страны для «предотвращения распространения коронавируса». В итоге ни на Запад, ни на восток свободно белорусы выехать не могут.

Если говорить о России, то границу белорусы могут пересекать тремя способами — автомобильным, самолетным или железнодорожным, но во всех случаях есть ряд требований или ограничений.

Поэтому попасть в РФ самолетом или поездом (в том числе транзитом) можно при наличии медицинской справки, подтверждающей отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполненного не менее чем за 48 часов до прибытия в Россию. Однако автомобилем по-прежнему могут только определенные категории граждан.

Роман Головченко сообщил, что недавно белорусской стороне сообщили, что она работает над изменением некоего бюрократического процесса. Он добавил, что попросил своего российского коллегу сделать это быстро.

— Он обещал (Михаил Мишустин. — прим.), что примет необходимые решения, чтобы это произошло быстро. Потому что в данной ситуации это немного анахронизм. Особенно учитывая, что сегодня в Москве отменили ношение масок, — сказал белорусский премьер-министр.

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