В эфире программы «Время» на Первом канале одна из сотрудниц устроила акцию протеста. Она встала за спиной у телеведущей Екатерины Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: «Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут».

«Первый канал проводит проверку в связи с инцидентом с посторонней в кадре во время прямого эфира», – передает ТАСС.

По предварительным данным, акцию протеста в эфире устроила Марина Овсянникова, работавшая редактором. Ее доставили в ОВД «Останкино». Предположительно, в отношении сотрудницы Первого канала составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП о военной цензуре за дискредитацию российских вооруженных сил.

Доступ к записи эфира на Первом канале закрыт. При попытке посмотреть программу появляется надпись: «По требованию правообладателя запрещено к просмотру онлайн после эфира».

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