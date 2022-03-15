Во вторник, 15 марта, начнет работу восьмая сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, сообщает пресс-служба парламента. При этом не говорится, что сессия внеочередная. Ранее весенние сессии начинались 2 апреля.

Однако с 15 марта вступает в силу новая редакция Конституции, по которой больше нет отдельных осенних и весенних сессий. Парламент должен начинать работу 2 сентября и делать условный перерыв только на лето. В плане на 15 марта у депутатов семь вопросов, в том числе ратификации трех международных документов. Один из них — поправки в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ. Еще один назван в плане просто: проект закона «О ратификации международных договоров». По обоим вопросам докладчиком будет министр обороны Виктор Хренин.

По данным Office Life, проект закона «О ратификации международных договоров» — это ратификация продления договоров об использовании радиостанции Вилейка и узла Барановичи (находится в районе Ганцевичей, используется в системе предупреждения о ракетном нападении, в том числе на Беларусь). Документы о продлении были подписаны в Москве в октябре 2021 года. Российская армия может использовать их еще 25 лет.

Еще одна ратификация касается цен на газ. Также депутаты рассмотрят поправки по бухучету, об обращении с отходами, по уголовной ответственности и по животноводству.

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