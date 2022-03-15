В России гособвинение попросило суд приговорить оппозиционного политика Алексея Навального к 13 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и оскорблении суда.

Сам Навальный и его соратники считают обвинения в хищении пожертвований на антикоррупционную деятельность абсурдными и политически мотивированными, сообщает Би-би-си.

“Окончательно прошу назначить Навальному наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на два года”, – сказала прокурор Надежда Тихонова в ходе прений сторон. Она также попросила дополнительно назначить Навальному штраф в размере 1,2 млн рублей. Позже гособвинитель уточнила, что запрашивает для оппозиционера 13 лет строгого режима.

“Мне все равно, хоть 113 лет просите и давайте”, – сказал Навальный.

Суд над ним проходит в колонии в Покрове во Владимирской области, где Навальный отбывает срок по делу “Ив Роше”.

Речь идет о предполагаемом хищении пожертвований на деятельность Фонда борьбы с коррупцией, а также проявлении неуважения к судье во время рассмотрения дела о клевете на ветерана Игната Артеменко. Общая сумма хищений, вменяемых Навальному, составляет почти 2,7 млн руб.

Навальный и его соратники считают предъявленные обвинения абсурдными. Отвечая в суде на вопрос прокурора о сборах пожертвований в ФБК политик, в частости, приводил аналогию: если человек собирает деньги на приют для кошек и параллельно покупает себе молоко, это не значит, что он что-то украл – главное, что он собрал 100 рублей на кошек и потратил все 100 рублей на них.

Обвинение вызвало в суд несколько свидетелей. Один из них отказался от показаний против Навального, после чего покинул Россию. Остальные свидетельствовали против Навального.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»