Ушла эпоха. В Туркменистане выбрали нового президента. Им стал сын нынешнего лидера Гурбангулы Бердымухамедова, Сердар. Как сообщает сайт ЦИК Туркменистана, он набрал 72,97% голосов.

Всего на пост главы государства претендовало 9 кандидатов. В тройку лидеров попали:

Хыдыр Нуннаев – проректор Туркменского государственного института физической культуры и спорта (11,09%),

Агаджан Бекмырадов – зам. Главы Марыйского велаята (области) (7,22%),

Бердимаммет Курбанов – депутат нижней палаты парламента (2%).

Остальные кандидаты получили по одному с лишним процента.

Выборы прошли 12 марта при явке в 97,17%. Голосовали досрочно по решению Гурбангулы Бердымухамедова, который решил дать дорогу молодым, хотя мог бы руководить страной законно до 2024 года.

Сердар Бердымухамедов — его единственный сын. Возраст – 40 лет. Образование: Туркменский сельскохозяйственный университет. Специальность – инженер-технолог. Работал на разных должностях: от главного специалиста управления внешнеэкономических отношений Ассоциации пищевой промышленности Туркменистана до вице-премьера страны.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»