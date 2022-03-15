Ушла эпоха. В Туркменистане выбрали нового президента. Им стал сын нынешнего лидера Гурбангулы Бердымухамедова, Сердар. Как сообщает сайт ЦИК Туркменистана, он набрал 72,97% голосов.
Всего на пост главы государства претендовало 9 кандидатов. В тройку лидеров попали:
Хыдыр Нуннаев – проректор Туркменского государственного института физической культуры и спорта (11,09%),
Агаджан Бекмырадов – зам. Главы Марыйского велаята (области) (7,22%),
Бердимаммет Курбанов – депутат нижней палаты парламента (2%).
Остальные кандидаты получили по одному с лишним процента.
Выборы прошли 12 марта при явке в 97,17%. Голосовали досрочно по решению Гурбангулы Бердымухамедова, который решил дать дорогу молодым, хотя мог бы руководить страной законно до 2024 года.
Сердар Бердымухамедов — его единственный сын. Возраст – 40 лет. Образование: Туркменский сельскохозяйственный университет. Специальность – инженер-технолог. Работал на разных должностях: от главного специалиста управления внешнеэкономических отношений Ассоциации пищевой промышленности Туркменистана до вице-премьера страны.
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