НАСА показало новую ракету, которая отправится к Луне в 2022 году

Ученые из НАСА представили подробное видео о ракете Mega Moon Rocket. В мае 2022 года ее отправят к Луне, это станет первым этапом миссии Artemis, конечная цель которой — высадка астронавтов на спутнике Земли.

Исследователи представили новую тяжелую ракету-носитель под названием Mega Moon Rocket. Она является частью программы НАСА Artemis, которая должна открыть новую эру освоения Луны человеком. В мае 2022 года она должна отправиться к спутнику Земли.

НАСА выпустило трейлер о ракете — это путь устройства от сборочного корпуса космического центра имени Кеннеди во Флориде до стартовой площадки 39B. В видео рассказывается о предстоящей миссии Artemis I и целях, которые преследуют ученые, пишет Хайтек.

Ракета SLS высотой 98,1 м еще не летала, но в последние годы проходила масштабные наземные испытания. Ракета способна создавать тягу на 13% мощнее космического челнока и на 15% мощнее ракеты Saturn V, которая отправила астронавтов Apollo в путешествие на Луну.

SLS выйдет на стартовую площадку до 20 марта, она пройдет последние испытания в рамках подготовки к миссии Artemis I без экипажа. В рамках миссии Artemis I SLS отправит Orion на облет Луны, а космический корабль вернется на Землю примерно через 26 дней.

The world is about to see @NASA’s Moon rocket roll to the launch pad for testing. #Artemis I will be a test flight for future crewed missions to the Moon.

— NASA Artemis (@NASAArtemis) March 14, 2022