Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что белорусские войска не планируют принимать участие в спецоперации на территории Украины. Заявление прозвучало на встрече с руководящим и оперативным составом органов государственной безопасности, передает БЕЛТА.

«Что касается Украины, вы внимательно следите за ситуацией. Еще раз хочу подчеркнуть (вы это знаете лучше, чем другие люди): мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит в Украине, — сказал Лукашенко. — Самое главное, как военным вам говорю, в этом нет никакой необходимости».

«Ну, подумайте, что мы можем там России добавить? Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут», — сказал Александр Лукашенко.

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