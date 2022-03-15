Напомним, что на минувшей неделе случился странный инцидент. Сначала министр обороны Украины предупредил, что Россия попытается втянуть Беларусь в войну, обстреляв нашу территорию. Затем командование ВВС Украины подтвердило, что такой обстрел был. Однако белорусская сторона дружно заявила, что это фейк: и Минобороны, и Госпогранкомитет, и военные комиссары районов. Однако сегодня Александр Лукашенко потвердил, что инцидент был.

Александр Лукашенко рассказал о попытке удара по территории Беларуси ракетой “Точка-У”, которую перехватили и сбили в районе реки Припять. Об этом он заявил на встрече с руководящим и оперативным составом органов государственной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

“Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну (в Украине. – Прим.). Нас будут пытаться туда втянуть. Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси – удар по нашей территории – ракетой “Точка-У”, которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите. Это не закрыто. Это не фейк – то, что я вам говорю. Просто мы об этом не говорили. Нам надо было разобраться, что там происходит”, – заявил Александр Лукашенко.

“Что это такое? Они что, одной ракетой хотят разбомбить Беларусь? Да не получится. Эта ракета просто не долетит до нас. Но зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить, и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим”, – сказал он.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников публично гарантировал белорусам, что Украина не нападала, не нападает и не собирается нападать на Беларусь.

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