Во время тревоги многие люди испытывают потребность обнять какой-нибудь большой мягкий предмет, например подушку. Исследование Бристольского университета показало, что лучше всего с тревогой помогает справиться «дышащая» подушка, которая воспроизводит ощущения от прикосновений к домашним животным и взаимодействия с другими людьми.

Команда начала с создания пяти пухлых подушек с электронным механизмом внутри. Разные вариации имитировали дыхание, мурлыканье, комбинацию дыхания и мурлыканья, сердцебиение, а также был режим излучения рассеянного радужного света.

При тестировании на группе из 24 человек подушка, которая только дышала, показалась участникам самой приятной и ее дольше всех хотели держать в руках. Устройство имело мягкую внешнюю оболочку из микрофибры, набивку из полиэстера и воздушную камеру посередине, которая ритмично и бесшумно надувается и сдувается с помощью внешнего насоса со скрытым шлангом, пишет Техкульт.

На следующем этапе тестирования ученые попытались вызвать тревогу у 129 добровольцев, попросив их устно решить ряд математических задач. В течение восьми минут перед тестом 44 участника сидели и ничего не делали, 40 выполняли дыхательные упражнения и медитации, а 45 прижимали дышащую подушку к груди и животу. На основе анкет для оценки тревожности добровольцев до и после теста обнимавшая подушку и медитирующая группы были гораздо менее тревожны, чем группа, которая бездействовала.

Позднее выяснилось, что дыхание большинства участников синхронизировалось с частотой дыхания подушки. Предположительно, главной причиной снижения тревожности стало замедление частоты дыхания испытуемых в соответствии с дыханием подушки во время объятий, что действует успокаивающе на нервную систему и уменьшает симптомы стресса. Команда планирует усовершенствовать подушку, чтобы продолжить ее тестировать более длительное время уже в домах людей.

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