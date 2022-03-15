Торги во вторник на БВФБ завершились ослаблением белорусского рубля сразу ко всем основным валютам. Стоимость корзины валют подскочила на 2,58% до нового исторического максимума.

Основной вклад в ослабление белорусского рубля к валютной корзине внёс российский рубль.

Рост стоимости корзины валют на 2,58% это довольно редкое событие. Больше было лишь однажды — 21 января 2016 года стоимость валютной корзины подскочила на 3,47%.

С начала марта корзина валют подорожала на 4,30%, пишет select.by.

Курс доллара вырос на 0,0243 BYN до 3,3195 BYN/USD. Это новый абсолютный максимум. Предыдущий рекорд продержался всего 5 дней.

Сегодня объём торгов долларом на бирже упал до $40 млн., но два предыдущих дня было существенно больше — порядка $60 млн. долларов ежесуточно.

Ситуация на наличном рынке валюты складывается непростая. Резкий спрос на валюту толкает её курс вверх. В обменниках белорусских банков доллар сегодня покупают по 3,300 — 3,815 BYN/USD, а продают по 3,77 — 4,00 BYN/USD.

Вчера в это же время максимальный курс продажи доллара поднимался до 4,20 BYN/USD.

Курс евро предыдущие два дня падал, а сегодня подорожал на 0,0489 BYN и полностью потери отыграл. Даже смог на 0,0001 BYN повысить исторический максимум, который теперь составляет 3,6670 BYN/EUR.

С начала марта стоимость европейской валюты выросла на 0,2371 BYN/EUR.

Объём торгов евро снизился примерно на 10 млн. до 15,8 млн. евро.

Наличный евро в отделениях банков покупают за 3,54 – 4,05 BYN/EUR, а продают за 4,14 – 4,40 BYN/EUR.

Курс российского рубля подскочил на 0,1218 BYN до 3,0108 BYN/100 RUB.

Российский рубль дорожает уже четвёртый день подряд. За это время его стоимость выросла на 0,2713 BYN.

Беларусбанк за сотню российских рублей предлагает всего 1(!) белорусский. В три раза меньше официального курса.

Самые щедрые банки предлагают 2,0 BYN за сто российских рублей, но и это значительно ниже курса на бирже.

При продаже ситуация более адекватная. Российские рубли наши банки продают по цене от 3,15 до 3,50 белорусских рублей за сотню российских.

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