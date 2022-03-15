Когда произойдет эволюция массового сознания в противоположную сторону?

Информационные войны во все эпохи становились неотъемлемой частью обычных войн. С появлением интернета, казалось бы, стало очевидным, что у пропаганды, основанной на монополии мнений, больше нет выигрышных вариантов. Никто не мог подумать, что эпоха новых технологий взрастит диктаторов со старым мышлением и старыми стереотипами.

Считалось, что интернет расширяет пространство свободы, поэтому диктаторские режимы будут терпеть поражение. Ведь для них главное – монополия на информацию. А поскольку интернет эту монополию разрушает, то непременно наступит царство демократии и конец диктатурам. Но оказалось, что это совсем не так, что люди верят только той информации, которая соответствует их картине мира, и живут в рамках того информационного пузыря, который соответствует их представлениям о мире.

Конечно, пространство свободы расширилось, но радикально это не повлияло. Более того, Китай показывает, как с помощью новых технологий можно установить невиданный в истории тоталитарный режим, когда с помощью разных технологий собирается вся информация о человеке, и в зависимости от его поведения его возможности сужаются или, наоборот, расширяются.

Я считаю, что информационная война, развязанная российской пропагандой сейчас, ведется по классическим правилам. Основное из них – делать белое черным, а черное – белым. Объяснять абсолютно фантастические вещи. Когда-то в советских военно-политических училищах был такой предмет – «Пропаганда на войска противника». Это когда пропаганда вообще приобретает масштаб чистой выдумки.

Обычная пропаганда работает немного по-другому. Она берет какую-то часть правды и на нее навешивает большое количество неправды либо полуправды. Или акцентирует внимание на чем-то, не слишком важном.

А «Пропаганда на войска противника» начисто придумывает всё, делая при этом белое черным и наоборот. Именно это мы и наблюдаем сегодня с российскими СМИ. Это чистая «Пропаганда на войска противника».

Меня удивили данные соцопроса о том, что большинство россиян, которые поддерживают эту войну, руководствуются мотивом жалости к украинскому народу. То есть из жалости к украинскому народу нужно бомбить украинские города. И эта удивительная логика доминирует в сознании людей.

Это еще раз доказывает, что информационная война во время обычной только усиливает свой масштаб и не признает полутонов, не признает нюансов, а работает по принципам Оруэлла.

Сегодня они всячески пытаются доказать, что Украина собиралась создавать ядерное оружие. Примерно так, как американцы объясняли вторжение в Ирак в 2002–2003 годах: дескать, Саддам Хусейн хотел изобрести оружие массового поражения. По этой же схеме сейчас работают и российские пропагандисты.

Что заставляет людей верить в абсолютно алогичные вещи?

Всё зависит от ценностей, которые исповедуют люди. Проблема в том, что любая пропаганда эффективна только в рамках тех ценностей, которые она проповедует. Если, скажем, российскую пропаганду предложить американским телезрителям, то она не будет работать, потому что там другие ценности, другая картина мира.

А вот на постсоветском пространстве она работает, потому что попадает «в яблочко» тех ценностей, которые доминируют в обществе. Именно благодаря этим ценностям существуют режимы в Беларуси и России.

Согласно им, демократия – это гей-парады, это не есть хорошо и никакое не преимущество. Должна быть «твердая рука». К тому же мы победили в ВОВ, поэтому имеем превосходство над западным миром, такой элемент имперскости.

И постимперский синдром до сих пор живет в массовом сознании россиян. Синдром, который образовался вследствие психологического кризиса от распада великой державы – Советского Союза. То есть мы были великими, и нас все боялись, а теперь Советский Союз распался, и нас перестали бояться. Это величие надо восстановить.

Идеи величия и имперского величия формируют шовинистические настроения, которые ведут к тому, что независимость Украины и Беларуси не признается, считается каким-то недоразумением.

На эту почву и кладется пропаганда, и люди верят, потому что это совпадает с их представлениями о мире.

Может ли что-то разрушить эти представления или это уже невозможно?

Из истории мы знаем примеры, когда за короткое время происходила очень активная эволюция массового сознания в противоположную сторону. Например, Первую мировую войну абсолютное большинство населения России встретило с энтузиазмом. А закончилось всё тем, что «Нет войне» стало главным лозунгом, который помог большевикам захватить власть.

Но это были четыре года тяжелой войны с человеческими и экономическими жертвами, и, главное, простому крестьянину, на которого надели солдатскую форму, так и не смогли толком объяснить, за что воюем.

Так же происходит сейчас с российскими солдатами.

Более близкий к нам пример – горбачевская перестройка, когда большинство советских людей верило в коммунистические ценности, а потом за несколько лет поддержало переход к капитализму.

Для этого, во-первых, необходим очевидный для обывателя крах той картины мира, которую он поддерживал.

И плюс к этому гласность, с которой началась горбачевская перестройка. Тогда появилась возможность даже в советских СМИ рассказывать правду, страшные подробности советской истории и, самое главное, показывать, что вообще-то на Западе, где загнивающий капитализм, люди живут лучше, чем в развитом социализме.

Это и сработало на резкую перемену в короткое время в сознании людей. Получается, что шанс есть.

Валерий КАРБАЛЕВИЧ, политический обозреватель

Публикация из № 21 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»