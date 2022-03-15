Инфляция за февраль к январю текущего года составила 1,6%. А в январе месячный рост потребительских цен составлял 1,5%.

Это значит, что, если инфляция продолжит расти аналогичными темпами, в годовом измерении мы получим рост цен более 20%. Последний раз годовая инфляция в Беларуси такой темп набирала десять лет назад.

Уже сейчас в годовом измерении, февраль 2022 года к февралю 2021 года, инфляция составляет 10%. Вернее, официально 9,99 %. Но то ли еще будет. Например, аналитики BEROC прогнозируют инфляцию в 2022 году на уровне 40% – и это при относительно позитивном сценарии, если не возникнет новых шоков и санкций, пишет издание “Белорусы и рынок”.

Ожидать замедления инфляции не приходится. Даже регулирование цен не станет панацеей. Долгосрочное их сдерживание скорее приведёт к пропаже товаров с полок, чем к дешевизне.

Плохо еще и то, что ускоренными темпами растут цены на продовольственные товары. С начала года они уже подорожали на 3,2%. Но это в среднем, а на отдельные позиции рост уже исчисляется десятками процентов. Для кошелька рядового гражданина это особенно болезненно, поскольку около половины расходов населения в Беларуси приходится на продукты питания. Именно поэтому инфляцию называют налогом на бедных. Это означает, что рост цен наиболее болезненно воспринимается наименее обеспеченной частью населения.

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