На белорусском рынке наблюдается негативный тренд, который по мнению аналитиков BIK Ratings сохранится в краткосрочной перспективе.

В связи с обновлением существующей методологии присвоения корпоративных рейтингов, сложившейся экономической ситуацией и внешней обстановкой рейтинговое агентство BIK Ratings осуществило пересмотр ранее присвоенных кредитных рейтингов, а также прогнозов по ним согласно действующим нормативным правовым актам, пишет Thinktanks.by.

На пересмотр оказали влияние следующие факторы:

Изменение формата присваиваемых кредитных рейтингов*.

Пересмотр факторов и нормативов в рамках методологии присвоения корпоративных рейтингов** (действует с 23.02.2022).

Пересмотр суверенных кредитных рейтингов Республики Беларусь и Российской Федерации международными рейтинговыми агентствами Standard & Poor’s, Fitch Ratings и Moody’s.

Внешние дестабилизирующие факторы, оказывающие влияние на макроэкономическую обстановку и бизнес-среду функционирования компаний.

«Пересмотр по актуальной версии методологии присвоения корпоративных рейтингов был осуществлен в отношении всех объектов рейтингования нефинансового сектора. При этом влияние изменения страновых рисков и ситуации на целевых рынках было проанализировано в отношении всех объектов рейтингования», – говорится в сообщении агентства.

В нем отмечается, что на белорусском рынке наблюдается негативный тренд, который по мнению аналитиков BIK Ratings, сохранится в краткосрочной перспективе. Международные санкции в отношении Беларуси ожидаемо приведут к макроэкономической нестабильности, волатильности на валютном рынке, сокращению уровня покупательской способности населения, снижению уровня деловой активности и пр.

В агентстве подчеркивают, что Россия является важнейшим стратегическим и экономическим партнером Беларуси, а многие белорусские компании (в том числе и объекты рейтингования) работают на российских продуктовых рынках. Поэтому санкции в отношении Российской Федерации дополнительно увеличивают риски для субъектов хозяйствования Республики Беларусь.

«При этом сложившая ситуация может создать условия для расширения и развития отечественных компаний, чем обусловлено преимущественное присвоение неопределенных прогнозов по кредитным рейтингам, которые характеризуют мнение рейтингового агентства о высокой вероятности как увеличения, так и снижения уровня кредитного рейтинга в течение ближайших 12 месяцев. В свою очередь сами кредитный рейтинги в своем большинстве были пересмотрены в сторону их снижения», – сказано в сообщении BIK Ratings.

На минувшей неделе мировые рейтинговые агентства Fitch и Moody’s снизили кредитный рейтинг Беларуси с «B» и «B3» до «CCC» и «Ca» соответственно. Снижение связано с изменением условий функционирования белорусской экономики и повышением рисков макрофинансовой стабильности.

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