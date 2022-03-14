После того как Евросоюз ввел санкции в отношении российской и белорусской элиты, в Литве стали искать имущество, которое должно быть заморожено, сообщают “Новости” LNK.

“Дом Москвы” в Вильнюсе также находится в центре внимания. Департамент госбезопасности Литвы сообщал, что он представляет угрозу безопасности страны. Объект планировали использовать для распространения российской пропаганды. Суды установили, что здание построено с нарушением правил. Муниципалитет намерен его снести.

Начали искать и другие российские инвестиции.

Введенные после начала войны в Украине санкции автоматически действуют и на территории Литвы, сказал депутат Миколас Маяускас. ЕС пока ввел санкции в отношении 700 россиян и 200 белорусов, а также в отношении 50 российских и 26 белорусских компаний. Их имущество в Европе должно быть заморожено, запрещены сделки. В течение двух недель в Литве нашли 5 компаний и одного человека, заморожено имущество на сумму 660 000 евро.

“Суммы пока небольшие, но речь идет о банковских операциях, а также о средствах олигархов на счетах коммерческих банков и деньгах российских банков в коммерческих банках”, – заметил Маяускас.

Центробанк подчеркивает, что россияне и белорусы, в отношении которых были введены санкции, особым имуществом в Литве не располагают.

“Хорошо, что связи литовских финансовых ведомств с российскими ничтожно малы. Тут у нас нет больших рисков. Несмотря на это, мы предприняли определенные действия”, – сказал член правления ЦБ Симонас Крепшта.

“Ждет еще один этап, это проверка реестра недвижимости, ценных бумаг и акций. Этот процесс займет немного больше времени, чем остановка денежных операций”, – пояснил г-н Маяускас.

Центробанк Литвы дополнительно проверяет все действующие в Литве финансовые учреждения, особенно российские. “Мы обратились в Комиссию по нацбезопасности, чтобы оценить акционеров с российским гражданством”, – сказал Крепшта. Уже были замечены недоработки, которые позволяют обойти санкции.

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