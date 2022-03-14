Шотландский город Абердин и польский Радом разорвали отношения с Гомелем и больше не являются городами-побратимами.
Об этом информирует Scottish Daily Express.
В городах посчитали, что Гомель стал местом концентрации российских войск, а власти Беларуси «поддержали военные планы России».
В польском Радоме также уточнили, что разрыв отношений произошел в знак солидарности с Украиной.
Напомним, что это не первые города-побратимы, которые больше не желают иметь отношений с белорусами.
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