Роскомнадзор заблокировал Instagram в России. По данным сервиса по мониторингу блокировок GlobalCheck, доступность соцсети составляет 0%.
Число жалоб пользователей на работу Instagram резко возросло с 00:00 по московскому времени, следует из данных сервиса Downdetector.
Роскомнадзор обещал полностью заблокировать Instagram в полночь 14 марта по требованию Генпрокуратуры. Ведомство утверждает, что соцсеть распространяет «информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих», пишет Thinktanks.by.
По данным базы данных Statista на ноябрь 2021 года, аудитория Instagram в России оценивалась в 61 млн пользователей.
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