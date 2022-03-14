Крупный производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G (Ariel, Fairy, Pampers, Gillette и другие товары) повышает отпускные цены в среднем на 43%, а по некоторым позициям — более чем на 65-70%. Подорожание в компании объясняют ростом затрат на логистику и материалы, а также девальвацией рубля.

Один из дистрибьюторов американской компании P&G ( Procter & Gamble, выпускает товары бытовой химии и гигиены под брендами Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med и т. д.) предупредил клиентов, что отпускная цена на продукцию вырастет в среднем на 43% с 15 марта. Об этом пишет Forbes.ru со ссылкой на «Коммерсантъ».

Согласно ему, стоимость товаров для детской гигиены вырастет на 47%, для женской гигиены — на 33%, товаров для красоты и здоровья — на 67%, средств по уходу за волосами — на 63%, средств по уходу за полостью рта — на 58%, средств для бритья — на 65%. Цены на средства для стирки поднимутся в пределах 30%, на моющие средства — на 26%, на профессиональные средства для уборки — на 74%.

Ранее P&G на фоне «военной операции» России на территории Украины, как другие и глобальные компании, например Coca-Cola и PepsiCo, объявила о приостановке инвестиций в российский бизнес, в том числе в маркетинг и промо. Coca-Cola HBC Россия уведомила своих клиентов о повышении цен на напитки Coca-Cola с 14 марта на 15%, соки — на 19%, кофе — на 30%. P&G собирается сократить свой портфель в России, оставив основные товары.

Оба российских завода компании (в Санкт-Петербурге и Новомосковске Тульской области) продолжают работу, они производят 60% продаваемой в России продукции (Pampers, Ariel, Tide, Lenor, «Миф», Fairy, Mr. Proper, Discreet, Gillette). В офисе P&G в Восточной Европе газете заявили, что компания меняет отпускные цены из-за «нестабильной ситуации на российском рынке, беспрецедентных трудностей в цепочке поставок», значительного удорожания транспортных услуг, сырья и материалов, влияния курсов валют. «Установление цен в магазине всегда остается на усмотрение продавца», — отметили в компании.

Глава NappyClub (выпускает товары для гигиены, косметику, бытовую химию) Роман Квиникадзе сообщил газете, что к удорожанию логистики приводит изменение маршрутов доставки. К тому же почти все компоненты для одноразовых подгузников ввозятся в Россию, что сказывается на издержках, добавил он. В ГК Natura Siberica сказали, что значительный объем сырья для ее косметики производится в России, это позволяет избежать существенного роста цен, сохраняя индексацию на уровне около 10%.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что производство P&G в России было сильно зависимо от поставок из Польши. Сейчас компании приходится радикально перестраивать логистику, что неизбежно увеличивает себестоимость, сказал он. По мнению эксперта, заявленное повышение цен выглядит как трансляция изменения валютных курсов на стоимость товаров и демонстрирует низкий уровень локализации в России. Отказ от инвестиций в промо потребовался для предотвращения ажиотажных закупок в условиях, когда объем складских запасов в России ограничен, сказал Бурмистров.

Один из собеседников газеты на рынке отметил, что заявленное повышение цен P&G может привести к снижению спроса. P&G занимает первые места на российском рынке в своих ключевых категориях, но отражение роста отпускной цены на полках грозит снижением доли компании, предупредил Бурмистров. По этой причине у крупных торговых сетей останется пространство для переговоров, считает он.

После начала российской «военной операции» на Украине об уходе или временной приостановке работы в России объявили более 300 иностранных компаний. Платежные системы Visa и Mastercard решили отключить карты, выпущенные российскими банками: они продолжат работать только внутри страны. Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из России и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%, чтобы стимулировать их «не бросать деятельность на территории России».