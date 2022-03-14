Белорусский доброволец с позывным Тур погиб в боях под Киевом.
«Сегодня под Киевом погиб наш брат Тур, он стоял у истоков белорусского волонтерского движения в Украине», — говорится в сообщении белорусского батальона.
Доброволец был заместителем командира группы. Его отряд попал в засаду и он погиб, прикрывая отход своих бойцов.
Напомним, что ранее сообщалось о гибели в боях под Киевом белоруса с позывным Литвин.
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