По предварительной информации, сегодня примерно в 6 часов 35 минут 52-летний водитель, управляя маршрутным такси “Мерседес”, двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул. Притыцкого в направлении пр. Победителей, сообщает ГАИ.

В какой-то момент водитель отвлёкся от управления и в районе развязки с ул. Тимирязева совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем “МАЗ”. В момент аварии пассажиров в маршрутке не было. Водитель “Мерседеса” доставлен в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Проводится проверка.

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