Не дрогнули!

Заметки с театра военных действий собственного корреспондента «Народной Воли» Александра Цынкевича

19 дней войны. Казалось, превосходящая по своей мощи российская армия за несколько дней с легкостью возьмет Киев и в течение двух недель полностью оккупирует Украину. Но прошло почти три недели, а Киев, Харьков, Сумы, Чернигов, Мариуполь, Николаев так и не взяты захватчиками. Русские несут огромные потери в живой силе и технике.

Бригадный генерал Кирилл Буданов, начальник разведки Министерства обороны Украины, 12 марта предоставил информацию о том, что украинская армия нанесла серьезный урон противнику: 31 батальонная тактическая группа (БТГ) армии вторжения РФ утратила свою боеспособность, а 13 из них полностью уничтожены. Это почти треть всех БТГ, собранных для вторжения в Украину. Остальные тоже в разной степени понесли потери, но пока еще способны к ведению боевых действий.

За почти три недели боев нынешняя российская армия потеряла живой силы и техники больше, чем Советская армия за 10 лет афганской войны, а также больше, чем армия РФ за две вместе взятые чеченские кампании. Потери огромны. Господства в воздухе российская армия так и не получила. Украинские ПВО успешно работают. Летать в небе Украины самолеты оккупационной армии безнаказанно не могут. Их сбивает украинская авиация, ПВО или простая пехота с ПЗРК «Стингер». Около 200 самолетов и вертолетов российской армии уже уничтожены на сегодняшний день.

Подойдя к Киеву, Николаеву, Мариуполю, армия вторжения так и не смогла их взять. Но при этом свои тылы растянула, постоянное снабжение боеприпасами, топливом, продовольствием не наладило. Большая часть грузов до передовых частей оккупационной армии не доходит. Колонны снабжения уничтожают и захватывают ВСУ, спецподразделения разных силовых ведомств, территориальная оборона и простые партизаны. По всем дорогам горит подбитая техника армии вторжения, а ее солдаты вынуждены, по сути, перейти на «подножный корм».

Вклинившись в Украину, из-за потерь и логистических проблем со снабжением российская армия потеряла темп наступления и вынуждена перейти в оборону. Серьезных критических угроз осажденным городам она пока не создает, кроме Мариуполя. Но там они несут огромные потери, а для защитников города вся сложность в том, что российская армия не дает вывезти на территорию Украины мирных жителей, не предоставляет возможности подвезти к ним гуманитарную помощь; оккупанты не гнушаются разворовыванием гуманитарных конвоев. На сегодняшний день в Мариуполе погибли около 3000 мирных жителей. В городе нет водоснабжения, отопления, электричества, проблемы с питанием.

Не имея возможности победить украинскую армия на поле боя, для достижения победы силы вторжения Российской Федерации перешли к откровенному террору против мирного населения, разрушению гражданской инфраструктуры и жилых домов. На своем пути оккупационная армия фактически стирает с лица земли целые города и села. Убивает мирных граждан не только посредством бомбежек, ракетно-артиллерийских обстрелов, но и при помощи банальных расстрелов, которые сопровождаются грабежами и насилием. Цель, которой такими действиями своей армии хочет достичь Кремль, – это создание гуманитарной катастрофы, вызов паники, что должно сломить боевой дух украинской армии и создать давление простых граждан на свое правительство, вынудив тем самым пойти на уступки агрессору.

Спецслужбы Украины обладают большими возможностями прослушивать звонки с мобильных телефонов. Солдаты оккупационной армии, звоня домой, рассказывают своим близким о том, что реально происходит в Украине, хвастаются грабежами, убийством мирного населения и другими совершенными военными преступлениями, на которые карт-бланш им дало их командование. Все эти разговоры тщательно документируются, личности говоривших идентифицируются, а вся доказательная база будет передана в Международный трибунал, который в свою очередь уже занялся юридическим сопровождением и фиксацией военных преступлений российской армии в Украине.

Украинская армия за эти почти три недели войны показала, что она на голову сильнее и мобильнее российской. Она воюет не числом, а умением. ВСУ применяет все тактические наработки ведения современной войны: мобильная оборона, тактические отступления, растягивание тылов противника, нанесение урона передовым частям и колоннам снабжения.

Оккупанты жалуются близким, что они порой даже не знают, куда им стрелять, врага не видно, а их убивают со всех сторон. По ним работает украинская авиация и артиллерия. Практически они уже остались без военной техники. Она либо уничтожена, либо сломалась, либо кончилось горючее, и ее вынуждены были оставить в полях и лесах. В свою очередь по украинским полям фермеры на своих тракторах собирают богатый «урожай», состоящий из современных танков и другой военной техники оккупантов. Они ее отбуксировывают в расположение частей ВСУ и теробороны. Там она проходит техническое обслуживание и используется по назначению защитниками Украины.

Западные страны полагали, что Украина под напором российской армии падет за 3–5 дней, но этого не случилось, и уже почти три недели украинцы не только останавливают врага, но и продолжают наносить ему серьезный урон, контратакуют на некоторых направлениях и заставляют оккупантов перейти к обороне. Как получилось, что армия, считавшаяся второй в мире, терпит такое сокрушительное поражение?

Всё предельно просто. Это неверная оценка противника. Кремль просчитался по всем направлениям.

Во-первых, расчет на то, что военно-политическое руководство Украины струсит и убежит, не оправдался, хаоса в управлении не случилось. Президент Украины в Киеве. Паники у руководства нет, а, наоборот, есть слаженная работа. Владимир Зеленский не сидит в бункере, как его визави Владимир Путин, а постоянно в движении. Проводит встречи с руководством армии, МВД, спецслужб, постоянные переговоры с руководителями других государств, с представителями украинского правительства и парламента. Президент Зеленский посещает военный госпиталь, объезжает блокпосты вокруг Киева, всячески демонстрирует, что он вместе с народом в тяжелый час, он в Киеве, контролирует ситуацию, и тем самым вселяет веру в победу над вероломно напавшим врагом.

Во-вторых, не оправдался расчет на деморализацию армии да и вообще всего силового блока Украины. Они не дрогнули, не разбежались и мужественно защищают свою страну и свои семьи от врага, который глумится над мирным население. Мотивация защитников очень высокая, и они будут до победного конца биться за свободу своей Родины, за благополучие своих близких.

В-третьих, народ Украины не дрогнул и в панику не впал, несмотря на тягости, опасности и трудности консолидировался, все политические распри фактически забыты. Население сплотилось и всем, чем может, помогает фронту, своей армии и беженцам. Фактически уже около 5 миллионов женщин и детей покинули свои дома. Вероятно, общие потери (ранеными и убитыми) среди мирного населения за эти три неделе уже достигают порядка 10 тысячи человек. Материальные никто еще не оценивал.

В-четвертых, украинский бизнес, несмотря на убытки, мобилизовался и тоже помогает фронту и страдающему мирному населению.

В-пятых, ставка на коллаборантов не сработала. За эти годы Кремлем в них были вложены сотни миллионов долларов. Они, конечно, есть, но их настолько мало, что они не в состоянии сформировать администрации на оккупированных территориях, а большинство украинских чиновников отказывается сотрудничать с оккупантами, невзирая на то, что те их арестовывают, угрожают физической расправой, шантажируют, оказывают психологическое давление.

В-шестых, армию вторжения никто не встречает с цветами и хлебом с солью. Украинцы полностью доверяют своему президенту, правительству и армии. А на захваченных территориях постоянно оказывают гражданское сопротивление. Перекрывают дороги, проводят митинги и манифестации. Мирное население без оружия с государственными флагами встречает передовые части оккупантов, которые якобы пришли их от кого-то освобождать, и вместо цветов требует убираться обратно в Россию, что, безусловно, вызывает деморализующий эффект на российскую армию. Российская пропаганда для мотивирования этой войны нарисовала совсем иную картину, явно не соответствующую реальности, что вызвало шок у солдат армии вторжения.

В-седьмых, произошел провал в оценке реакции на агрессию международного сообщества. Цивилизация сплотилась, готова нести определенные убытки, но помогать Украине, а все те, кто был ранее мотивирован и коррумпирован Кремлем, на фоне всемирной поддержки ничего не могут сделать, вынуждены отойти в сторону, отказываются открыто помогать Кремлю. В результате цивилизованные страны консолидировались и применили к стране-агрессору небывалые ранее экономические санкции. Дальше они будут только нарастать.

Крупнейшие корпорации заявили либо о выводе своего бизнеса, либо о приостановке своей деятельности в РФ. А это сотни тысяч рабочих мест, инвестиции, налоги. Граждан России лишают всех благ, фактически вокруг них опускается «железный занавес». Россия не сможет покупать передовые технологии, комплектующие к производствам на своей территории, включая и для заводов военно-промышленного комплекса. Ограничения идут по всем направлениям. Это уже в ближайшие время может привести к экономической катастрофе. Русские реально заплатят большую цену за свои агрессивные действия.

В-восьмых, произошла переоценка возможностей своей собственной армии. Она оказалась неспособна вести боевые действиям. Слабая боевая подготовка, низкий интеллектуальный уровень командования, коррупция в силовых структурах – это основные факторы, способствующие поражению армии РФ. В реальности она оказалась способной воевать только с мирным населением, а под ударами украинской армии солдаты российской разбегаются, сопротивление практически не оказывают, мотивации воевать не имеют. Их моральный дух сломлен. Они либо погибают, либо сдаются в плен целыми подразделениями, либо ищут возможности легально отказаться от службы, либо просто дезертировать.

Политическое руководство Российской Федерации, судя по всему, стало жертвой собственной пропаганды. Поверили в самими же созданные мифы. Неспособность верно оценить ситуацию сыграла с ними злую шутку. Грядет катастрофа. Есть два основных варианта действий для Кремля.

Первый – договориться с украинцами, прекратить огонь и попытаться вывести все свои войска с территории Украины. Поражение, но не с полным разгромом. Уйдя из Украины, найти возможность объяснить свои гражданам, что достигли своей цели или не достигли. Сосредоточить свои усилия на стабилизации ситуации внутри России.

Второй вариант – продолжать войну в Украине, в результате получить полный разгром, который точно приведет не только к полному военному поражению, но политически разрушит Россию. Возможностей у Кремля длительно воевать в Украине нет. Армия практически деморализована, количество желающих участвовать в боевых действиях катастрофически сокращается. Всеобщую мобилизацию объявить нельзя – это может привести к народным бунтам. Ставка на белорусов, таджиков, армян, узбеков, казахов, сирийцев, ливийцев и прочих «солдат удачи» не сработает.

Экономика России из-за санкционной политики цивилизованных стран не сможет долго подпитывать военно-промышленный комплекс. Комплектующие ко многим видам вооружений поступали ранее из-за границы, теперь эти возможности либо совсем утрачены, либо будут значительно ограничены и логистически затратны. Пополнять армию новой техникой будет невозможно. В то время как Украина получает помощь по всем направлениям: и финансовую, и гуманитарную, и военную.

Кремль, скорее всего, уже осознает, что грядет катастрофа и полное банкротство их агрессивной политики. Политическое руководство России не нашло ничего лучше, чем пугать мировой ядерной войной. В очередной раз оно повышает ставки. Владимир Путин, конечно, может санкционировать применение атомного оружия на территории Украины, но это точно приведет к ответному удару, в первую очередь от США. В этом случае Россия перестанет существовать как государство, а русские как нация уйдут в небытие. Всё человечество пострадает от безумных действий подобного решения. Смогут ли в РФ этого не допустить?..

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