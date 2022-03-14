Компактный ядерный реактор побил рекорд: он разогрел плазму до 100 миллионов градусов

Термоядерный стартап Tokamak Energy установил мировой рекорд достигнув 100-миллионной температуры плазмы в малом сферическом токамаке ST40.

Британская компания Tokamak Energy, которая занимается ядерным синтезом, заявила что побила мировой рекорд в области ядерного синтеза. Температура плазмы в токамаке достигла 100 миллионов градусов по Цельсию. В заявлении для прессы говорится, что это тот самый порог, который необходим для коммерческой реализации термоядерной энергии, пишет Хайтек.

Сферический токамак ST40 компании финансируется из частных источников. Его построили для испытаний ядерного синтеза — реакции, которую Солнце и звезды используют для производства энергии. Когда два атома сталкиваются друг с другом, образуя более тяжелое ядро, высвобождая огромное количество энергии.

Как заявили Tokamak Energy, 100 миллионов градусов по Цельсию — это самая высокая температура зафиксированная сферическом токамаке. Ранее несколько поддерживаемых правительством лабораторий по всему миру уже сообщили о 100 миллионах градусов в обычных токамаках, включая южнокорейский реактор KSTAR и китайский реактор EAST. Однако компания Tokamak Energy побила рекорд используя «более компактное термоядерное устройство». Для этого ученым потребовалось всего пять лет и менее 50 миллионов фунтов стерлингов ($70 миллионов).

«Это достижение еще раз подтверждает, что сферические токамаки являются оптимальным путем к доставке чистой, безопасной, недорогой, масштабируемой и глобально развертываемой коммерческой термоядерной энергии», — отметили представители Tokamak Energy в заявлении для прессы.

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