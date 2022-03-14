В этом сезоне бывший тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб переписал футбольную историю Молдовы. Его «Шериф» стал первым молдовским клубом, который смог выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Там он неожиданно убрал дома донецкий «Шахтер», а затем сенсационно победил «Реал» на выезде. Команда Вернидуба смогла обеспечить себе евровесну, выйдя в плей-офф Лиги Европы.

В день нападения России на Украину «Шериф» играл ответный матч 1/16 финала ЛЕ на выезде против «Браги». Команда украинского тренера уступила в серии пенальти, а вскоре после матча Вернидуб был уже в Запорожье с семьей. На следующий день тренер ушел в военкомат – и вскоре влился в ряды украинской армии. В молодости он два года уже служил – в спортроте, но с оружием обращался научили.

«Мне 56 лет, кого мне бояться? Я прожил жизнь. У меня есть страх за детей, внуков, жену, всех родственников. Руководство «Шерифа» предложило, чтобы я перевез свою семью в Молдову. Но когда я ехал в Запорожье и увидел, сколько людей покидает нашу страну в это сложное время… Это катастрофа. Решил не делать так, как они, не поддаваться паническим настроениям.

Только мы победим в этой войне, а кто еще? Вы же видите, как сражаются украинцы! Думаю, Путин сожалеет о том, что он натворил. Ведь то, как объединилась украинская нация, дорогого стоит. У меня просто нет слов», – рассказал Вернидуб в интервью сайту FootBoom.

«Я встретил здесь племянника, но честно говоря, я не знаю, кто здесь, а кто нет. Моему брату больше 60 лет. Мой младший сын не может воевать по состоянию здоровья. Моего старшего сына здесь нет, потому что я настоял, чтобы он остался дома — у него двое маленьких детей. Если он будет нужен, он обязательно придет, я не сомневаюсь.

Мне не разрешено раскрывать, какова моя роль в армии. Сейчас нас инструктируют. В каждую минуту мы готовы идти туда, куда нам говорят. Я еще не использовал свое оружие, но я всегда готов. В любое время”, — сказал Юрий Вернидуб.

«Шериф» пока тренирует помощник Юрия Николаевича. Сам тренер надеется, что война не продлится долго, а после победы Украины он сможет вернуться к своему любимому делу.

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