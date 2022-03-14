Интернет-продавцов предупредили о недопустимости изменения цены товара после его оформления покупателем

МАРТ сообщил, что в ведомство поступают обращения потребителей о повышении интернет-продавцами цены товаров уже после подтверждения заказа на покупку, пишет Смартпресс.

Такие действия интернет-продавцов неправомерны, подчеркивает министерство.

Продавец обязан заключить договор купли-продажи товара на условиях, доведенных до сведения потребителей на сайте интернет-магазина, в момент заказа товара потребителем (получения продавцом акцепта потребителя) посредством корзины, телефонного звонка или иным указанным на сайте способом. То есть продавец обязан продать товар потребителю по цене, указанной на сайте в момент заказа его потребителем.

Продавец не имеет права изменять условия договора купли-продажи после акцепта, направленного потребителем, в том числе изменять цену товара. Кроме того, отказ продавца от заключения публичного договора с потребителем при наличии возможности предоставить ему соответствующие товары не допускается.

Предложение о продаже товара (информация о товаре, условия доставки и оплаты товара, цена товара), представленное в интернет-магазине, содержащее все существенные условия для заключения договора является публичной офертой.