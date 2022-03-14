Россия может объявить дефолт по своим долгам в результате санкций за действия на территории Украины, но это не вызовет глобального финансового кризиса. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в эфире телеканала CBS, пишет Смартпресс.

Глава МВФ сказала, что санкции ограничили способность России получать доступ к своим ресурсам и обслуживать долги, в этих условиях вероятен дефолт, но он «пока» не вызовет мирового финансового кризиса. По ее оценке, общий риск банков, работавших с Россией, составил около $120 млрд, это сумма, которая, не является незначительной, но «не имеет системного значения».

«У России есть деньги для обслуживания своего долга, но она не может получить к нему доступ. Меня больше беспокоит то, что есть последствия, которые выходят за рамки Украины и России», — отметила Георгиева. По словам главы МВФ, в первую очередь эти последствия скажутся на соседних странах, которые зависят от поставок энергоносителей из России и принимают волну беженцев, сравнимую со временами Второй мировой войны.

«Война в Украине также имеет социальные последствия для многих, многих стран через три канала, которые уже явно оказывают влияние. Во-первых, цены на сырьевые товары, энергоносители, зерно, удобрения, металлы влияют на инфляцию, в странах, где инфляция уже высока, это драматично», — заявила Георгиева. По ее словам, такие последствия могут привести к голоду и недостатку продовольствия в некоторых частях Африки.

В целом темпы роста экономики останутся положительными, в том числе в США, которые быстро справились с последствиями пандемии, но МВФ «неизбежно» понизит свой прогноз роста в 2022 году, сказала она. На минувшей неделе глава МВФ оценила возможное снижение прогноза в 4,4%.

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